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Сильная жара ожидается в Ростовской области

Сильная жара ожидается в Ростовской области
В Ростовской области в ближайшие дни ожидается сильная жара. С 26 по 29 июня температура воздуха поднимется до +40...+41 градуса.

По данным ростовского Гидрометцентра, температура начнет повышаться с 12-17 часов 26 июня в юго-восточных районах области с дальнейшим распространением 27-29 июня на остальную территорию региона.

МЧС советует ростовчанам ограничить время пребывания на улице. Пожилым людям, детям, а также тем, кто страдает гипертоническими заболеваниями, в эти три дня лучше остаться дома.

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