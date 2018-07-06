Силач из Ростовской области установил новый рекорд: Дмитрию Нагорному покорился состав весом 401 тонна





В Ростове 8 июля, в воскресенье, один из сильнейших спортсменов России, житель Ростовской области Дмитрий Нагорный установил новый рекорд.



В конце мая силач из Донецка поразил жителей Новочеркасска. На территории Новочеркасского электровозостроительного завода он протянул состав весом 388 тонн. Не прошло и двух месяцев, как Дмитрий пошёл на новый рекорд. Организаторы обещали, что богатырь сдвинет с места поезд весом 396 тонн, но после контрольного взвешивания выяснилось, что состав весит на пять тонн больше. Несмотря на это, Нагорный уверенно взялся за перекладины вбитой в землю лестницы. Он сдвинул с места и протянул на расстояние примерно один метр состав из 17 вагонов длиной 250 метров.







Результаты предыдущего рекорда, зафиксированного в Новочеркасске, направили в Книгу рекордов Гиннеса.



Добавим, что Дмитрий Нагорный считается одним из сильнейших людей мира. На его счету ряд личных и мировых рекордов. На протяжении многих лет он защищает честь Ростовской области и России на соревнованиях федерального и международного уровня по силовому экстриму.



