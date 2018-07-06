Авторизация

Регистрация


  • USD 63.12
  • EUR 73.90
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Силач из Ростовской области установил новый рекорд: Дмитрию Нагорному покорился состав весом 401 тонна

Силач из Ростовской области установил новый рекорд: Дмитрию Нагорному покорился состав весом 401 тонна

В Ростове 8 июля, в воскресенье, один из сильнейших спортсменов России, житель Ростовской области Дмитрий Нагорный установил новый рекорд.

В конце мая силач из Донецка поразил жителей Новочеркасска. На территории Новочеркасского электровозостроительного завода он протянул состав весом 388 тонн. Не прошло и двух месяцев, как Дмитрий пошёл на новый рекорд. Организаторы обещали, что богатырь сдвинет с места поезд весом 396 тонн, но после контрольного взвешивания выяснилось, что состав весит на пять тонн больше. Несмотря на это, Нагорный уверенно взялся за перекладины вбитой в землю лестницы. Он сдвинул с места и протянул на расстояние примерно один метр состав из 17 вагонов длиной 250 метров.



Результаты предыдущего рекорда, зафиксированного в Новочеркасске, направили в Книгу рекордов Гиннеса.

Добавим, что Дмитрий Нагорный считается одним из сильнейших людей мира. На его счету ряд личных и мировых рекордов. На протяжении многих лет он защищает честь Ростовской области и России на соревнованиях федерального и международного уровня по силовому экстриму.

Силач из Ростовской области установил новый рекорд: Дмитрию Нагорному покорился состав весом 401 тонна

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.