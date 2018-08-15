Шумозащитные экраны установят на Южном подъезде к Ростову



На Южном подъезде к Ростову-на-Дону от М-4 «Дон» планируют установить шумозащитные экраны. Об этом сообщает пресс-служба организации, которая приступит к работе – Упрдор «Москва-Волгоград».



Жители близлежащих домов уже давно жаловались на высокий шум от трассы. Конструкция должна будет решить эту проблему. Их разместят на дистанции в 3 километра. Согласно графику работ, установка будет готова к декабрю этого года.



– Движение транспорта на участках выполнения работ будет ограничено в связи с использованием крупногабаритной техники, – говорится в сообщении пресс-службы Управления.