Авторизация

Регистрация


  • USD 66.88
  • EUR 76.18
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Шумозащитные экраны установят на Южном подъезде к Ростову

Шумозащитные экраны установят на Южном подъезде к Ростову
На Южном подъезде к Ростову-на-Дону от М-4 «Дон» планируют установить шумозащитные экраны. Об этом сообщает пресс-служба организации, которая приступит к работе – Упрдор «Москва-Волгоград».

Жители близлежащих домов уже давно жаловались на высокий шум от трассы. Конструкция должна будет решить эту проблему. Их разместят на дистанции в 3 километра. Согласно графику работ, установка будет готова к декабрю этого года.

– Движение транспорта на участках выполнения работ будет ограничено в связи с использованием крупногабаритной техники, – говорится в сообщении пресс-службы Управления.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.