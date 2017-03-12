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Шумных гостей гостиницы с пистолетом Макарова задержали в Ростове

Шумных гостей гостиницы с пистолетом Макарова задержали в Ростове

В Ростове задержали мужчину с боевым оружием. На пульт вневедомственной охраны поступил сигнал о сработавшей «тревожной кнопке» в одной из гостиниц Ворошиловского района города. В заведении, расположенном в гостиничном комплексе, шумно отдыхала компания молодых людей. У одного из них владелец кафе заметил предмет, похожий на пистолет.

Когда на место прибыли сотрудники Росгвардии, дебоширы поспешили ретироваться. Одного нарушителя спокойствия бойцы успели задержать в здании гостиницы. Двоих его товарищей по приметам разыскали и задержали на одной из близлежащих улиц.
- В ходе досмотра было установлено, что у одного из мужчин при себе находится предмет, являющийся, согласно экспертному заключению, пистолетом Макарова с боевым патроном, пригодным для стрельбы, - рассказали в Управления Росгвардии по Ростовской области.

Мужчину доставили в отдел полиции. Подозреваемым оказался 34-летний ростовчанин. Как стало известно, ранее к уголовной ответственности он не привлекался.

В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение оружия и боеприпасов».

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