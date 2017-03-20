Авторизация

Регистрация
  • USD 57.23
  • EUR 61.73
Новости

Общество

0

Шум ростовской ТЭЦ-2 мешает горожанам спать

Шум ростовской ТЭЦ-2 мешает горожанам спать

Шум ростовской ТЭЦ-2 мешает горожанам спать. Энергетическое предприятие и крупнейший теплоисточник Ростова находится на улице Пескова,17. На странный и громкий шум жители района пожаловались вечером 22 марта.
- Жителям ЗЖМ снова не удастся выспаться... ТЭЦ-2 гудит, как десять взлетающих «Боингов». Выключите ее, пожалуйста, хочется отдохнуть! - просит один из горожан в социальных сетях.

По словам работника тепловой электростанции Игоря Шеремета, шум возникает из-за перезапуска первого блока предприятия.
- После долгого ремонта запускается блок-1,- пишет ростовчанин.- Этот звук создается потому, что излишек давления выбрасывается в атмосферу.

По словам работника электростанции, в ближайшие дни шум уменьшится.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!