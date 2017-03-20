Шум ростовской ТЭЦ-2 мешает горожанам спать





Шум ростовской ТЭЦ-2 мешает горожанам спать. Энергетическое предприятие и крупнейший теплоисточник Ростова находится на улице Пескова,17. На странный и громкий шум жители района пожаловались вечером 22 марта.

- Жителям ЗЖМ снова не удастся выспаться... ТЭЦ-2 гудит, как десять взлетающих «Боингов». Выключите ее, пожалуйста, хочется отдохнуть! - просит один из горожан в социальных сетях.



По словам работника тепловой электростанции Игоря Шеремета, шум возникает из-за перезапуска первого блока предприятия.

- После долгого ремонта запускается блок-1,- пишет ростовчанин.- Этот звук создается потому, что излишек давления выбрасывается в атмосферу.



По словам работника электростанции, в ближайшие дни шум уменьшится.