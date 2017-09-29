Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области из-за угрозы пожаров





В Ростовской области, несмотря на похолодание, сохраняется чрезвычайная пожароопасность.



По информации донского управления МЧС, со 2 по 4 октября в большинстве районов области, в том числе в Ростове, сохранится чрезвычайная пожароопасность - 5 класс. Из-за угрозы возникновения ландшафтных пожаров, спасатели напоминают о запрете разжигания во дворах и приусадебных участках костров и мангалов на траве, рядом с деревьями и вблизи строений.



Также запрещается сжигать мусор и сухую траву, топить печи, использовать пиротехнику, посещать лесные и степные зоны.