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Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области из-за угрозы пожаров

Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области из-за угрозы пожаров

В Ростовской области, несмотря на похолодание, сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

По информации донского управления МЧС, со 2 по 4 октября в большинстве районов области, в том числе в Ростове, сохранится чрезвычайная пожароопасность - 5 класс. Из-за угрозы возникновения ландшафтных пожаров, спасатели напоминают о запрете разжигания во дворах и приусадебных участках костров и мангалов на траве, рядом с деревьями и вблизи строений.

Также запрещается сжигать мусор и сухую траву, топить печи, использовать пиротехнику, посещать лесные и степные зоны.

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