Шоумен Гарик Мартиросян приехал на матч чемпионата мира в Ростов



Знаменитый шоумен, резидент «Камеди клаб» Гарик Мартиросян приехал в Ростовскую область, чтобы посетить матч чемпионата мира.



О визите на Дон артист рассказал на своей странице в соцсети, выложив фото на фоне памятника Ленину. Несмотря на то, что Мартиросян подписал снимок: «Гуляю по Кливленду», местные жители узнали на нём Петровскую площадь в Азове.







Артист остановился в фешенебельном отеле «Сохо», расположенном у Крепостного вала. Самый скромный стандартный номер в этой гостинице стоит 4 700 рублей, цена люкса начинается от 9 тысяч рублей.



Вероятно, Гарик Мартиросян посетит матч Уругвай - Саудовская Аравия, который состоится на «Ростов Арене» 20 июня.

Добавим, что на эту игру прибыл еще один экс-резидент «Камеди клаб» и ведущий шоу «Стендап» Руслан Белый. Однако разместился он в более скромных апартаментах, нежели Мартиросян, хотя и в центре Ростова.



