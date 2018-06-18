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Шоумен Гарик Мартиросян приехал на матч чемпионата мира в Ростов

Шоумен Гарик Мартиросян приехал на матч чемпионата мира в Ростов
Знаменитый шоумен, резидент «Камеди клаб» Гарик Мартиросян приехал в Ростовскую область, чтобы посетить матч чемпионата мира.

О визите на Дон артист рассказал на своей странице в соцсети, выложив фото на фоне памятника Ленину. Несмотря на то, что Мартиросян подписал снимок: «Гуляю по Кливленду», местные жители узнали на нём Петровскую площадь в Азове.

Шоумен Гарик Мартиросян приехал на матч чемпионата мира в Ростов

Артист остановился в фешенебельном отеле «Сохо», расположенном у Крепостного вала. Самый скромный стандартный номер в этой гостинице стоит 4 700 рублей, цена люкса начинается от 9 тысяч рублей.

Вероятно, Гарик Мартиросян посетит матч Уругвай - Саудовская Аравия, который состоится на «Ростов Арене» 20 июня.
Добавим, что на эту игру прибыл еще один экс-резидент «Камеди клаб» и ведущий шоу «Стендап» Руслан Белый. Однако разместился он в более скромных апартаментах, нежели Мартиросян, хотя и в центре Ростова.

Шоумен Гарик Мартиросян приехал на матч чемпионата мира в Ростов

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