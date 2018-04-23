Шоу воздушных змеев, концерт и выставки ждут ростовчан в день открытия парка на Левом берегу



Левобережный парк откроется 1 мая. Первых посетителей новой зоны отдыха ожидают концертная программа, выставки и спортивные состязания. Первомай в парке пройдет с 11.00 до 21.00.



Как отметила замглавы городской администрации Елена Кожухова, парк разобьют на 20 тематических зон. Развлекать ростовчан будут художники, народные умельцы, библиотеки города и молодежный театр. Также гости смогут посетить концерт, поучаствовать в спортивных соревнованиях, увидеть шоу воздушных змеев, выставку пожарных машин и другое.



Добраться до парка все желающие смогут на автобусах-шаттлах.



Отметим, новая зона отдыха занимает площадь 16 гектаров. Строительство парка оценивается примерно в 700 млн рублей.