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Шоу воздушных змеев, концерт и выставки ждут ростовчан в день открытия парка на Левом берегу

Шоу воздушных змеев, концерт и выставки ждут ростовчан в день открытия парка на Левом берегу
Левобережный парк откроется 1 мая. Первых посетителей новой зоны отдыха ожидают концертная программа, выставки и спортивные состязания. Первомай в парке пройдет с 11.00 до 21.00.

Как отметила замглавы городской администрации Елена Кожухова, парк разобьют на 20 тематических зон. Развлекать ростовчан будут художники, народные умельцы, библиотеки города и молодежный театр. Также гости смогут посетить концерт, поучаствовать в спортивных соревнованиях, увидеть шоу воздушных змеев, выставку пожарных машин и другое.

Добраться до парка все желающие смогут на автобусах-шаттлах.

Отметим, новая зона отдыха занимает площадь 16 гектаров. Строительство парка оценивается примерно в 700 млн рублей.

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