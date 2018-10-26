Шквалистое усиление ветра ожидается в Ростове в ближайшие часы





В Ростове в ближайшие часы ожидается шквалистое усиление ветра. По данным Ростовского гидрометцентра, порывы будут достигать 13-18 м/с.



Сильный ветер стихнет только через сутки. В городском управлении ГО и ЧС сообщили, что ветреная погода может привести к перехлестам проводов, обрывам линий электропередачи, падению деревьев и рекламных щитов.



Ростовчан просят соблюдать осторожность, автомобилистов - не оставлять машины под деревьями. Спасатели также напомнили, что при скачках напряжения нужно отключить все электроприборы.