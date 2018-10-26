Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Шквалистое усиление ветра ожидается в Ростове в ближайшие часы

Шквалистое усиление ветра ожидается в Ростове в ближайшие часы

В Ростове в ближайшие часы ожидается шквалистое усиление ветра. По данным Ростовского гидрометцентра, порывы будут достигать 13-18 м/с.

Сильный ветер стихнет только через сутки. В городском управлении ГО и ЧС сообщили, что ветреная погода может привести к перехлестам проводов, обрывам линий электропередачи, падению деревьев и рекламных щитов.

Ростовчан просят соблюдать осторожность, автомобилистов - не оставлять машины под деревьями. Спасатели также напомнили, что при скачках напряжения нужно отключить все электроприборы.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.