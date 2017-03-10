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Школьника, пропавшего в Таганроге, нашли в торговом центре

Школьника, пропавшего в Таганроге, нашли в торговом центре

11-летнего ребёнка, пропавшего в Таганроге, нашли в торговом центре.

11 марта в полицию обратились обеспокоенные родители школьника. Они рассказали, что сын ушёл из дома и не вернулся. Полицейские распространили ориентировки с приметами мальчика, опросили всех, кто общался с ним перед тем, как он пропал. Спустя несколько часов ребёнка удалось найти.
- Сотрудники по делам несовершеннолетних обнаружили мальчика в одном из торговых центров города, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

Как установили полицейские, за то время, что школьник в одиночку гулял по городу, никаких противоправных действий в отношении него не совершалось.

Ребёнка передали родителям. Чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, с семьёй провели профилактическую беседу.

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