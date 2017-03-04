Школьник бродил по улицам, пока его искали родители и полицейские





В Ростове нашли пропавшего накануне школьника. 12-летний мальчик ушёл из своего дома в Первомайском районе города 6 марта и не вернулся.



Родители обеспокоились тем, что сына долго нет дома и стали его искать. Но когда самостоятельные поиски ни к чему не привели, они обратились в полицию. Вскоре пропавшего удалось найти.

- Ребёнок был найден на одной из улиц города, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.



Мальчик бродил по улицам в том же районе, где находится его дом. Ранее школьник уже пропадал. В начале мая прошлого года волонтёры из отряда «Лиза Алерт Юг» и полицейские искали его больше суток. Нашли ребёнка в районе торгового центра «МЕГА». Тогда он сказал, что заблудился.