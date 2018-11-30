Школьница из Ростовской области забеременела от своего отчима





Громкая история произошла в маленьком поселке в Ростовской области. Тихая семейная жизнь скрывала за стенами уютного дома шокирующие тайны. Наружу правда вылилась, когда окружающие заметили округлившийся животик 15-летней Анастасии Ш.



Семья девочки - 38-летняя мама Марина и 48-летний отчим Александр помимо Насти воспитывали еще двух девочек и мальчика. Школьница много времени проводила с отчимом. У мужчины не было постоянной работы, он перебивался различными шабашками. Поэтому периодически глава семьи оставался наедине с падчерицей. В какой-то момент их отношения перестали быть похожи на отношения отца и дочки.



Интимная связь между взрослым мужчиной и девочкой-подростком продолжалась, как позже выяснилось, порядка полугода, пишет DonDay.ru. Обо всём стало известно, когда школьница была уже на приличном сроке беременности. Поначалу она и сама не догадывалась, что ждёт ребёнка. А когда её положение стало уже заметно, Настя во всём призналась матери.



Новость быстро облетела посёлок. И мужчине пришлось объясняться не только с супругой, но и со следователями. За связь с несовершеннолетней в отношении него возбудили уголовное дело «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Однако, так как интимная близость с подростком была по обоюдному согласию, ему грозит лишение свободы до четырех лет.



В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.