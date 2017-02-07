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Школьница из Хакасии сбежала из дома и отправилась в Ростов-на-Дону, чтобы встретиться с возлюбленным

Школьница из Хакасии сбежала из дома и отправилась в Ростов-на-Дону, чтобы встретиться с возлюбленным

16-летняя жительница Абакана сбежала из дома и отправилась в Ростов-на-Дону, чтобы встретиться со своим возлюбленным.

Подростки познакомились несколько лет назад в социальной сети. Молодые люди долгое время переписывались, обменивались фотографиями, общались по видеосвязи. Школьница не оставляла надежды встретиться с ростовчанином и наконец решилась на побег.

Девушка накопила нужную сумму денег и, несмотря на запрет родителей, купила билеты на рейсы «Абакан-Москва», «Москва-Ростов-на-Дону» и улетела. Родные забили тревогу, когда ребёнок не вернулся из школы. От подруг школьницы мама узнала, что девочка улетела в Москву, а оттуда собирается отправиться в донскую столицу. Женщина обратилась в полицию и рассказала о случившемся.

Девушку, ожидающую пересадку в столичном аэропорту Шереметьево, 5 февраля задержали полицейские. Правоохранители поместили юную пассажирку в социальное учреждение до приезда родителей. Близкие сразу же вылетели за сбежавшей школьницей.
- Несовершеннолетняя благополучно вернулась в семью, - сообщили в пресс-службе Абаканского линейного отдела МВД России. - Для предупреждения безнадзорности и правонарушений против подростка инспекторы ПДН по факту самовольного ухода из дома направили информации в соответствующие местные органы системы профилактики для индивидуальной работы.

Отмечается, что никаких противоправных действий в отношении подростка совершено не было.

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