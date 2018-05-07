Шествие «Бессмертного полка» в Ростове растянулось на несколько километров: видеорепортаж



В Ростове прошла акция «Бессмертный полк». Количество её участников позже смогут назвать организаторы, однако уже сейчас понятно, что она стала одной из самых масштабных в стране.



Шествие было намечено на 11 утра. Но уже к 8 часам площадь Карла Маркса была заполнена людьми. Ожидая начала, ростовчане пели военные песни, общались, рассказывали о своих фронтовиках, портреты которых принесли, чтобы встать в строй «Бессмертного полка».







Среди участников акции были представители Донского военно-исторического музея, поисковых объединений, военно-патриотических центров.







Многие были одеты в военную форму, которую специально шили или заказывали для этого дня.







Ростовчане приходили целыми семьями и даже несколькими поколениями.







Второй раз в Ростове в шествии «Бессмертного полка» принимали участие байкеры мотоклуба «Ночные волки». У каждого из них также есть своя история об отце, деде, прадеде, прошедших войну.







Среди участников мероприятия было много школьников. Ребята принесли портреты своих прадедов.







Колонна начала движение от площади Карла Маркса в 11 часов. Первыми двигались байкеры, за ними проследовала техника времён Великой Отечественной войны, следом за которой начали движение участники акции.







Маршрут движения колонны пролегал по улице Советской до Театральной площади. На всём протяжении пути, участников приветствовали ростовчане.



