Шествие «Бессмертного полка» в Ростове откроет военная техника, найденная на полях сражений





Ставшее уже традиционным шествие «Бессмертного полка» в Ростове 9 мая откроет колонна военной техники, найденная на полях сражений поисковиками.



По центральным улицам Ростова проедет легендарная Катюша, танк Т-34, полуторка, «Виллис» и бронеавтомобили. Шествие стартует от площади Карла Маркса. Сбор участников запланирован на 8 утра. Сначала ростовчане возложат цветы к Вечному огню, а в 9 утра начнётся движение в направлении Театральной площади, где будет проходить парад. Далее «Бессмертный полк» проследует по Большой Садовой до проспекта Ворошиловского.

- Мы ожидаем, что в этом году участников будет больше. Их число постоянно увеличивается, думаю, этот год не станет исключением, - отметил руководитель штаба регионального отделения «Бессмертный полк» в Ростовской области Андрей Кудряков. – Если в прошлом году в строю прошли около 60 тысяч человек, то в этом году мы ожидаем порядка 80 тысяч человек.



По словам Андрея Кудрякова, возможно, колонну будут сопровождать автомобили, на которых установят репродукторы. Из них будут звучать песни военных лет. В настоящее время этот вопрос обсуждается.



Регистрация для участия в акции не требуется. Достаточно прийти в назначенное время с портретами фронтовиков и цветами для возложения.