Схема движения трамваев, следующих по Станиславского, изменится с 18 февраля





Движение трамваев по улице Станиславского закроется с 18 февраля. Из-за реконструкции улицы движение рельсового транспорта будет прекращено в границах проспектов Буденновский и Театральный, сообщает ростовский городской транспорт.



В связи с этим маршрут № 1 будет следовать по следующей схеме:

Главный ЖД Вокзал - Привокзальная площадь - пл. 5-го Донского корпуса - ул. Станиславского - пр.Буденновский - ул.М.Горького - пр.Театральный - ул.Закруткина - пл. Толстого - ул. 28-я Линия - ул. Ченцова - Госпиталь - ул. 26-я Линия - пл. Толстого - ул. Закруткина - пр.Театральный - ул.М.Горького - пр.Буденновский - ул. Станиславского - пл. 5-го Донского корпуса - Привокзальная площадь - ЖДВ.



Трамваи маршрута № 4 поедут по схеме:

пр. Сельмаш - ул. 1-й Конной Армии - ул. 14-я Линия - ул. Ченцова - ул. М. Горького - пр.Буденновский - ул.Станиславского - пл. 5-го Донского корпуса - Привокзальная площадь - ЖДВ - Привокзальная площадь - пл. 5-го Донского корпуса - ул.Станиславского - пр.Буденновский - ул.М.Горького - ул. Ченцова - ул. 14-я Линия - ул. 1-й Конной Армии - пр. Сельмаш.



Работы по реконструкции Станиславского должны завершиться к концу мая 2018 года. Тогда же маршруты движения трамвая будут восстановлены по старой схеме.



Напомним, в связи с началом работ с 19 января на улице прекращено движение транспорта на участке от проспекта Театрального до переулка Семашко.



Стоит отметить, что в рамках реконструкции планируется замена трамвайных путей, расширение проезжей части, обустройство ливневой канализации и тротуара. Работы должны быть завершены до 31 мая 2018 года.





Фото: avtolinesmi.ru