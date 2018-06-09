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Шаржи на сборную России по футболу сделал ростовский художник

Шаржи на сборную России по футболу сделал ростовский художник\
Ростовский художник Виталий Щербак нарисовал шаржи на сборную России по футболу в преддверии ЧМ-2018.

Шаржист решил поддержать футболистов юмористическими шаржами и сгладить негативный настрой болельщиков. По его мнению, он не хотел высмеять или показать игроков в уничижительном свете.

- Я называю свои шаржи дружескими, так как они сделаны с любовью и надеждой на успех нашей сборной, - рассказал Виталий.

Среди игроков есть и футболисты ФК «Ростов»: Артем Дзюба, защитники Федор Кудряшов, Владимир Гранат, Игорь Смольников, а также полузащитник Александр Ерохин.

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