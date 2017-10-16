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Сгоревшее в переулке Семашко в Ростове здание гостиницы восстановят

Сгоревшее в переулке Семашко в Ростове здание гостиницы восстановят

Сгоревшее здание гостиницы «Торн Хаус», расположенной в переулке Семашко, решили восстановить.

Проведённая экспертиза показала, что монолитные железобетонные конструкции внутреннего каркаса находятся в работоспособном техническом состоянии и пригодны для эксплуатации.
- Строительно-технической экспертизой установлено, что в целом конструкции здания сохранили работоспособное состояние, - рассказали в администрации города. - Во время пожара в основном пострадали конструкции наружных стен, покрытия и кровли здания.

Специалисты сделали вывод, что эксплуатировать объект возможно только после проведения капитального ремонта здания. Перечень необходимых работ указан в экспертном заключении, которое предоставили собственнику.

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