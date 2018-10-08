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Сезон охоты на фазана и вальдшнепа открыт в Ростовской области

Сезон охоты на фазана и вальдшнепа открыт в Ростовской области
На Дону начался сезон охоты на фазана и вальдшнепа. С 6 октября по 31 декабря охота разрешена на всей территории области, за исключением особо охраняемых природных зон. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

Охотникам напоминают, что запрещается добыча самок фазана, при этом разрешается использовать только подружейных собак, лаек, охотничьих терьеров и такс.
- Также на Дону до 31 декабря разрешена охота на водоплавающую дичь, до 2 декабря – на серую куропатку, до 31 декабря - на серую ворону, - добавили в правительстве региона. - 31 октября завершается охота на перепелов, голубей и горлиц.

Как сообщили в донском министерстве природных ресурсов и экологии, в области постоянно или временно обитают 72 вида охотничьих ресурсов, в том числе 33 вида млекопитающих и 39 видов птиц.

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