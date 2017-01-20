Сестра таганрожца, задержанного в Испании, создала петицию с требованием вернуть брата домой



Сестра таганрожца Станислава Лисова, задержанного в Испании, создала петицию с требованием вернуть брата домой. Петиция, адресованная Министр иностранных дел РФ Сергею Лаврову, президенту России Владимиру Путину и пресс-секретарю главы государства Дмитрию Пескову, меньше чем за сутки набрала порядка 500 голосов.



Стас и его жена Дарья отдыхали в Испании. Там программиста задержала местная полиция в аэропорту, когда пара собиралась лететь во Францию, чтобы продолжить свой отпуск. По словам Юлии Лисовой, при задержании таганрожцу не предъявили ордера, провели обыск без понятых и практически силой заставили поехать его и Дарью в полицейский участок. Во время задержания полицейские пояснили, что арест проводится по запросу ФБР и Интерпола.

«В течение нескольких дней Дарья не могла поговорить со Стасом и мы не знали ничего о его судьбе, - пишет Юлия. - Только адвокат смог с ним увидеться и узнать что Стасу предъявляют обвинение в кибер-преступлении, но до сих пор (прошло уже 6 дней!) мы не получили официального ответа от ФБР или Интерпола почему мой брат задержан. На данный момент супруга задержанного находится в Москве, где просит помощи у МИДа, чтобы не допустить несправедливого суда и экстрадицию Стаса в Америку, где ФБР собирается посадить его на 35 лет».



Станислав Лисов



Девушка просит первых лиц государства взять под личный контроль это дело, не допустить произвола зарубежных спецслужб в отношении гражданина России и помочь вернуть Стаса в Россию.

«Очевидно, что он стал жертвой в противостоянии США и России и обвинения надуманны и возможно сфабрикованы ФБР! – Добавляет Юлия Лисова.



Напомним, в настоящее время молодой человек находится в тюрьме Brians в каталонском Мартореле.



Станислав в 2009 году он закончил Таганрогский Радиотехнический институт по специальности «вычислительная техника». После окончания вуза до 2013 года занимал должность специалиста по контролю качества программного обеспечения в «Оджетто-Веб».

«Стас хороший парень, работал IT специалистом в Таганроге, занимался разработкой и поддержкой интернет-магазинов. У него семья и мы все его любим, он никогда бы не стал кибер-преступником и все коллеги и друзья уверены в этом! - Уверена сестра задержанного программиста.



Станислав и Дарья на отдыхе в Барселоне



В конце декабря 2016 года спецслужбы США опубликовали доклад о результатах расследования хакерских атак в ходе избирательной кампании по выборам президента Америки. По мнению американской разведки, российские спецслужбы организовали «кампанию влияния» на президентские выборы, чтобы в голосовании победил республиканец Дональд Трамп.