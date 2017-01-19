Сергей Шойгу во время посещения Ростова поручил провести интернет в комнаты отдыха военнослужащих



Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе инспекции 150-й мотострелковой дивизии ЮВО в Ростовской области поручил провести интернет в комнаты отдыха военнослужащих. Формирование дивизии должно полностью завершиться в 2017 году.



Знакомясь со строительством объектов инфраструктуры соединения, Шойгу поставил задачу, чтобы все комнаты отдыха личного состава в воинских частях были оснащены мультимедийными техническими средствами, интернетом и позволяли организовать досуг военнослужащих интересно и познавательно.

- Нужно менять стандарты и подходы, избегать казёнщины при оформлении мест отдыха военнослужащих, - сказал глава военного ведомства. - Здесь должны быть новейшие технические средства, которые бы позволяли пользоваться электронными библиотеками, давали возможность солдатам и сержантам связываться по интернету с родными и близкими людьми.



Управление 150-й Идрицко-Берлинской ордена Кутузова II степени мотострелковой дивизии было сформировано в декабре прошлого года. Соединение получило номер и почётное наименование, а также боевую награду своей знаменитой предшественницы, бойцы которой — младший сержант Михаил Егоров и сержант Мелитон Кантария - первыми водрузили Красное знамя на рейхстаге в Берлине в мае 1945 года. В состав дивизии вошли мотострелковые, танковые, артиллерийский, зенитный, ракетный полки, а также подразделения связи, разведки и материально-технического обеспечения.



За полгода военные строители успели возвести несколько десятков жилых, хозяйственных и административных объектов, парковые и складские зоны, подготовили инфраструктуру для полноценной боевой подготовки. Строительство осуществлялось с использованием быстровозводимых металлических каркасов, сэндвич-панелей, блочно-модульных конструкций, которые могут использоваться многократно. В случае необходимости их можно будет быстро разобрать и отправить на новое место.