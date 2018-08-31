Сергей Миронов: Необходимо научить людей держать под контролем ситуацию в своих домах и в своей стране





Во время пресс-конференции в донской столице председатель партии «Справедливая Россия» сообщил о создании новой партии, актуальных инициативах и деятельности «Центра защиты прав граждан».



В Ростове 3 сентября состоялась пресс-конференция главы политической партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова. Лидер фракции поделился своим мнением о законе, повышающем пенсионный возраст, новых инициативах и рассказал об итогах работы «Центра защиты прав граждан».



Основной темой встречи стал законопроект о повышении пенсионного возраста. Как утверждает Сергей Миронов, к сожалению, закон все-таки будет принят этой осенью.

– Сейчас нет ни экономического, ни политического, ни социального основания для принятия этого законопроекта. Цифры, которые были показаны президенту РФ, расходятся с действительностью. Мне стыдно за наш финансово-экономический блок, который вводит в заблуждение и президента, и все государство, - поделился мнением лидер фракции «Справедливая Россия». – Как можно обсуждать повышение пенсионного возраста, если 30% мужчин не доживают до 60 лет? До 65 лет не доживут уже 50%. Я считаю, что голосовать за принятие такого законопроекта аморально.



Председатель партии сообщил, что, несмотря на поправки президента, суть осталась прежней. Поэтому ни во втором, ни в третьем чтениях эсеры не будут поддерживать новый закон.



По мнению Сергея Миронова, ЦИК, поддержав заявки от пяти инициативных групп, приложила все усилия, чтобы референдум на тему повышения пенсионного возраста не проводился.

- Хотя бы одна группа должна была получить содействие в 42 регионах. Предлагаю сняться в пользу одной инициативной группы, у которой больше всего поддержки в регионах, – отметил лидер фракции. - Если инициативные группы смогут организовать референдум, его результаты мы получим не раньше весны. Естественно, что россияне проголосуют против повышения пенсионного возраста.



Миронов также подчеркнул, что до конца 2018 года фракция опубликует первые результаты работы по образованию укрупненной партии на базе «Справедливой России». В ее составе появятся несколько партий левого течения.



Во время заседания обсуждалась и тема работы «Центра защиты прав граждан», который был создан в 2014 году. Председатель «СР» рассказал об итогах четырехлетней деятельности центра и сообщил о его новом проекте.

- Центры защиты прав граждан как способ народного контроля в сфере ЖКХ работают в 72 регионах РФ. За четыре года деятельности центров более 50 миллиардов рублей было возвращено людям. В это число входят возврат пенсий, невыплаченной заработной платы и перерасчеты управляющих компаний. На сегодняшний день проводится активная работа над проектом «Как взять свой дом под контроль», - отмечает Сергей Миронов. - Граждан обучат заработку на возможностях дома и расскажут, как экономить на коммунальных платежах, объяснят, как заставить управляющую компанию вовремя оказывать качественные жилищно-коммунальные услуги.



Лидер «СР» подчеркнул, что предложенный проект всероссийский и не зависит от выборных циклов. Как считает Сергей Миронов, необходимо научить людей держать под контролем ситуацию в своих домах. «Центр защиты прав граждан» разъяснит, что происходит у граждан в их районе, городе и, как следствие, в стране.



Председатель фракции упомянул и о новых законопроектах партии. Сейчас «СР» предлагает новый закон о страховой пенсионной реформе. Необходимо добиться того, чтобы пенсия зависела от трех показателей – стажа, заработка и условий работы.



В Ростовскую область Сергей Миронов прибыл для того, чтобы поддержать кандидатов от партии «СР». 9 сентября состоятся выборы в Законодательное собрание донского региона. Лидер фракции уверен, что партия сможет увеличить свое представительство в областном парламенте. Сейчас членами действующего Заксобрания являются три депутата от «Справедливой России».