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Семья в Ростовской области слепила снежного поросёнка в человеческий рост: видео

Семья в Ростовской области слепила снежного поросёнка в человеческий рост: видео
В Пролетарске семья местных жителей слепила из снега большого весёлого поросенка. Такого снеговика они соорудили прямо перед своим домом.

Как рассказала Оксана А., утром шёл такой сильный снег, что её муж и зять около двух часов расчищали заносы.

-Собрав снег в кучу, они решили построить хрюшу, - рассказывает женщина. – У нас сын недавно попал в ДТП и получил травму. Мы стараемся его как можно чаще развлекать.

После полутора часов работы, во дворе появился такой праздничный поросёнок. Фантазёры красками нарисовали ему мордочку и копыта. Теперь все прохожие останавливаются, чтобы сфотографироваться с этим чудом.

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