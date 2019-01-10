Семья в Ростовской области слепила снежного поросёнка в человеческий рост: видео



В Пролетарске семья местных жителей слепила из снега большого весёлого поросенка. Такого снеговика они соорудили прямо перед своим домом.



Как рассказала Оксана А., утром шёл такой сильный снег, что её муж и зять около двух часов расчищали заносы.



-Собрав снег в кучу, они решили построить хрюшу, - рассказывает женщина. – У нас сын недавно попал в ДТП и получил травму. Мы стараемся его как можно чаще развлекать.



После полутора часов работы, во дворе появился такой праздничный поросёнок. Фантазёры красками нарисовали ему мордочку и копыта. Теперь все прохожие останавливаются, чтобы сфотографироваться с этим чудом.



