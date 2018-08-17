Семья ростовчан выиграла квартиру от ЮСИ в микрорайоне «Красный Аксай»





В честь своего 15-летия компания «ЮгСтройИнвест» организовала масштабный праздник и подвела итоги розыгрыша, самым главным из которых стала 1-комнатная квартира.



В субботу, 18 августа, в «Красном Аксае» на торжество собрались жители и гости микрорайона. По условиям розыгрыша, девизом которого была фраза: «Одна квартира хорошо, а две лучше», квадратные метры в «Красном Аксае» разыграли среди будущих новоселов. Счастливый случай выпал на долю семьи Шудрик. Они стали обладателями уже второй квартиры в микрорайоне «Красный Аксай».







Несмотря на переполнявшие эмоции, семья поблагодарила компанию ЮСИ за такой подарок и поздравила весь коллектив с 15-летием компании. Сертификат победителям вручил директор по строительству ЮСИ Игорь Кобозев.

- По традиции мы отмечаем важные даты вместе с новоселами. Очень приятно, что нас пришли поздравить столько людей. Это означает то, что компания движется в правильном направлении. Ваша поддержка вдохновляет нас и дальше возводить качественное жилье, соцобъекты и благоустраивать территорию для вашего комфортного проживания, - подчеркнул Игорь Кобозев.



Он добавил, что для компании главным подарком становятся счастливые новосёлы. Отметим, что в новом микрорайоне «Красный Аксай» в шаговой доступности есть все необходимое для комфортной жизни. Свои двери для малышей уже распахнул детский сад на 160 мест. В планах у компании - построить ещё один детсад и школу.







Во дворах многоэтажек расположены детские и спортивные площадки с тренажерами, крытый тренажерный зал с боксерским рингом. На территории микрорайона есть ролледром и площадка для ворк-аута. Жилой район украшает прогулочная аллея с арт-объектами и фонтаном.



Микрорайон «Красный Аксай» строит группа компаний «ЮгСтройИнвест» под руководством почётного строителя страны, основателя компании Юрия Ивановича Иванова. Компания возводит современные микрорайоны в трёх городах Юга России: в Краснодаре, Ставрополе и Ростове-на-Дону. За прошедшие годы ЮСИ построил 132 дома, две школы и восемь детских садов. В Ставрополе строители компании возвели музейный комплекс «Россия - моя история», продолжается строительство храма в честь князя Владимира. В декабре этого года компания введет в эксплуатацию трехмиллионный квадратный метр жилья.



За 15 лет «ЮгСтройИнвест» стал четвёртой строительной компанией в России по объему строящегося жилья.



