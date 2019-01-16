Семья из взорвавшегося дома в Шахтах нашла своего кота, который четыре дня провел под обломками



В Шахтах семья из дома, где произошёл взрыв, спустя четыре дня нашла своего кота. Бедный питомец всё это время находился под обломками. Хвостатый вернулся к родным 17 января.



Как сообщает DonDay Шахты, когда произошло ЧП, 41-летняя Анна схватила свою дочь и вместе с отцом стала выбираться из разрушенной квартиры. Они жили напротив семьи Пашутиных, которые, к несчастью, погибли.



В суматохе женщина забыла про кота. Её дочка очень расстроилась и постоянно плакала, потому что вислоухий Жак был её настоящим другом. Семья разместила в соцсетях пост о поиске животного. Информация быстро стала распространяться по городу.



- Спасибо за публикацию, в соцсетях видела много репостов. Жака активно искали, очень приятно такое участие и неравнодушие не только соседей и друзей, но и незнакомых людей, - говорит Анна.



Спустя четверо суток после трагедии, 17 января, семье разрешили войти в их квартиру. Там они, к огромной радости, нашли своего любимца. Бедный зверь прятался между кроватями в спальне. Пробравшись сквозь обломки и осколки стекла, хозяева забрали Жака. Он был очень голодный и одичал. Сейчас он живёт у сестры Анны, куда семья на время перебралась. Услышав даже небольшой шум, он прячется. Оно и неудивительно — несчастное животное натерпелось страха.



Сейчас специалисты обследуют дом № 16 на улице Хабарова. Они устанавливают степень его пригодности для жилья. После исследования будет решено, достраивать дом или же демонтировать его.