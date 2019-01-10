Семье девушки, погибшей при взрыве в Шахтах, выплатят миллион рублей



Семья девушки, погибшей в результате взрыва бытового газа в Шахтах, получит материальную помощь. Родственникам погибшей выплатят один миллион рублей.



Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Остальные пострадавшие также получат денежные выплаты.

- Остальным пострадавшим матпомощь будет оказана в зависимости от степени тяжести причиненного вреда здоровью, - уточнил глава региона.



Средства будут выделены из городского бюджета Шахт. В настоящее время известно, что из-под завалов были вызволены семь человек. Пострадали двое, в том числе двухлетняя девочка – дочка погибшей девушки. Ее папа также находится в больнице с травмами.



Напомним, взрыв бытового газа в многоквартирном жилом доме на улице Хабарова в Шахтах произошёл рано утром 14 января. В результате случилось частичное разрушение восьмого и девятого этажей. Взрыв затронул четыре квартиры, в которых проживали 12 человек.