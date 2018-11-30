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Семь рейсов в Ростов задерживаются из-за плохой погоды

Семь рейсов в Ростов задерживаются из-за плохой погоды
Самолёты, следующие из Москвы, Новосибирска и Махачкалы, приземлятся в Ростове на несколько часов позже.

Согласно онлайн-табло аэропорта Платов, рейс A4-220 из Новосибирска задерживается на четыре часа. Авиалайнер рейса DP-532 прибудет в Ростов-на-Дону с опозданием на три часа. Помимо этого, позже прибудут пять самолётов из Москвы: SU-1158 — на три часа, UT-367, SU6183 и FV6183 – на полчаса и DP-103 – на четыре часа.

Задержки связаны с неблагоприятными метеоусловиями.

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