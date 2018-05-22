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Сельскохозяйственная ярмарка выходного дня пройдёт в Ростове

Сельскохозяйственная ярмарка выходного дня пройдёт в Ростове
В Ростове в ближайшие выходные пройдёт сельскохозяйственная ярмарка.

Уличная торговля развернётся в субботу, 26 мая, по адресу: улица 14-я Линия, 84. Ростовчане смогут приобрести фрукты и овощи, мясную и молочную продукцию, хлебобулочные и кондитерские изделия, мёд. Также планируется, что в торговле примут участие предприятия рыбной отрасли.
- В торгах бесплатно примут участие сельхозпредприятия, крестьянско-фермерские хозяйства и предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности из районов и городов Ростовской области, - сообщили в правительстве региона.

Организаторы обещают, что цены будут ниже рыночных на 10-15%. Ярмарочные торги развернутся на парковке перед входом в гипермаркет с 7 до 15 часов.

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