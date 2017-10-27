Сельские жители Ростовской области обратились к президенту с просьбой отменить плату за проезд по участку трассы М-4 «Дон»



Сельские жители Ростовской области обратились к президенту с просьбой отменить плату за проезд по участку трассы М-4 «Дон». Петицию Владимиру Путину от лица дончан отправил Аслан Керимов. Автор считает, что жители сел Новотроицкое, Самарское, Задонский, Новобатайск, Опорный, Веселый и Суходольск не должны платить за дорогу по 500 рублей каждую неделю.



«Альтернативного пути к городу Ростову-на-Дону нет. Представители «Автодора» предлагают пользоваться дорогой через город Азов, а это очень тяжело в связи с тем, что протяженность составляет более 75 км, в то время как прямая дорога, по которой люди передвигались на работу и учебу, составляет 34 км. По платному участку люди едут всего 8 км. И за эти 8 км «Автодор» установил цену 50 рублей выезд и соответственно 50 - за въезд. 500 рублей нужно отдать тем, кто ездит на работу пять дней в неделю, а это 2 000 рублей в месяц», - объясняет Аслан.



Решить вопрос на месте у селян не выходит. Руководство «Автодора так же, как и представители областного Минтранса, не предлагают дончанам никакого компромисса. Жители села Самарское хотят перекрыть участок трассы в знак протеста против решения властей.



Отметим, что плату за проезд взимают с 1 октября. Теперь, чтобы проехать по отрезку автомагистрали М-4 «Дон» с 1091-го по 1119-й км на территории Азовского района, от Батайска до границы с Краснодарским краем, водителям нужно отдавать 42 рубля. Деньги за проезд будут брать до 2109 года.