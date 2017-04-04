«Секретный миллионер» Денис Симачёв обманул таганрожцев





«Секретный миллионер» Денис Симачёв не выполнил ни одного обещания, данного таганрожцам. Известный дизайнер

Съёмки очередного выпуска программы «Секретный миллионер» проходили в Таганроге. Её главным героем стал российский модельер Денис Симачёв. По условиям программы, миллионер должен провести в незнакомом городе без денег и без связей четыре дня. Ему необходимо найти работу и жильё на это время. Участник получает «сумку челнока» и 1000 рублей. С этим багажом он отправляется в место, выбранное организаторами, где и начинается приключение. Главное условие проекта – участник не должен раскрывать себя. Второе правило: за четыре дня герой должен найти людей, которым требуется реальная помощь и оказать её.







Когда дизайнер модной и креативной одежды прибыл в Таганрог, первым делам стал искать ночлег. Местные жители посоветовал переночевать в общежитии. Однако там ему не удалось найти приюта. В первую же ночь Симачёву пришлось воспользоваться конвертом, предназначенным на крайний случай. В нём лежал адрес хостела, где заранее был оплачен номер. В гостевом доме за кружкой чая Денис рассказал хозяйке о своём непростом положении. Утром девушка дала ему номер мужчины, готового помочь с работой. Так «секретный миллионер» отправился на рыбалку с местным жителем Владимиром.



Таганрожец, взявший Дениса с собой на рыбалку, заплатил ему за работу 300 руб. Он же посоветовал обраться за помощью в приют. Но, когда бизнесмен приехал по адресу, оказалось, что приют помогает не взрослым, а детям и оставить ночевать там мужчину, было попросту негде.







Оттуда он отправился в бар, где о работе за него договорился всё тот же рыбак Владимир. В пабе Денису пришлось наливать пиво, разносить напитки гостям, убирать в туалете. Владелец заведения предложил переночевать в заведение и заодно подработать сторожем. В общей сложности за вечер миллионеру под видом бездомного удалось заработать 600 рублей.



На следующий день богача вновь выручил сердобольный Владимир. Гостя города он отправил на работу в боксёрский клуб. Там, за участие в тренировке он получил 300 рублей. Оказавшись на ночь глядя, опять без крыши над головой, Денис Симачёв позвонил сотруднице детского приюта. Она посоветовала обратиться к известному в Таганроге изобретателю подводных колясок для людей с ограниченными возможностями Игорю Скикевичу. Но предложением остаться у гостеприимного таганрожца Денис почему-то не воспользовался, а отправился на такси в ближайший отель. За ночёвку ему пришлось отдать все свои деньги. Поэтому последнюю ночь ему пришлось провести в посёлке Богудония в жилище местных выпивох.







На пятый финальный день герой должен был определиться с теми людьми, которым он окажет помощь по-миллионерски. В отличие от предыдущих своих коллег по шоу, Симачёв был щедр только на обещания. Маленькой девочке с умственной отсталостью, которая произвела не него впечатление в приюте, он пообещал оплатить посещение развивающих кружков. Ребятам из паба модельер подарил майку и перстень из своей последней коллекции и предложил устроить вечеринку «Симачёв-бара» в Таганроге. Игоря Скикевича уверил, что поможет запатентовать его изобретение, возьмёт на себя документационную и финансовую часть.



Только ни одному человеку он в итоге не помог. В эфире шоу организаторы сообщили, что все обещания знаменитого дизайнера пришлось взять на себя телеканалу «Пятница». Возможно, причиной тому стали финансовые трудности предпринимателя, ведь шикарные квартира и офис в центре Москвы, которые он выдавал за свои, на деле не принадлежат. Апартаменты арендуются посуточно. Но зачем он тогда соглашался сниматься в шоу?



К слову, предыдущие участники проекта не скупились на подарки. Людям, оказавшим помощь бездомному незнакомому человеку, под видом которого скрывался миллионер, они оплачивали дорогостоящее лечение, давали деньги на приюты для животных, дарили путёвки за сотни тысяч рублей. Например, бизнесмен Дмитрий Волков в общей сложности раздарил в Нижнем Новогороде 12 млн руб.