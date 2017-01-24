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Счастье для Мухтара: в Батайске выбирают хозяина для спасенной собаки

Счастье для Мухтара: в Батайске выбирают хозяина для спасенной собаки

В Батайске выбирают нового хозяина для спасенного пса. Благодаря публикациям в Интернете появилось много желающих забрать собаку к себе домой.

Хозяина для Мухтара выберет гендиректор благотворительного фонда помощи животным «Цена Жизни» Эльвира Хапалова.
- Мне позвонили несколько претендентов, - рассказала Rostov.ru Эльвира Александровна.- При выборе я буду смотреть на личные качества человека. Он должен быть спокойным, адекватным и, конечно, контактным, потому что мы отслеживаем дальнейшую жизнь наших бывших питомцев.

Среди желающих забрать пса, обратившихся к Эльвире Хапаловой, были и те, у кого уже есть питомцы из приюта.

Напомним, после смерти хозяина Мухтар три недели бродил вокруг его дома, пока не попал под машину. У него был сильно травмирован таз, но рентген переломов не показал. Но ветеринары разглядели на снимке три пули в позвоночнике от «воздушки». Доставать их пока не рискуют - они находятся рядом со спинным мозгом. Сейчас жизни собаки ничего не угрожает, но ему необходимо пройти курс лечения.

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