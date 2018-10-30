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Сбежавшего из социального центра подростка нашли на Дону

Сбежавшего из социального центра подростка нашли на Дону
На Дону разыскали подростка, сбежавшего из социального центра. Парень самостоятельно путешествовал почти четыре дня.
17-летний Андрей А. 29 октября самовольно покинул социально-реабилитационный центр в Новошахтинске. Когда мальчик не вернулся в учреждение после занятий, сотрудники центра обратились в полицию.

К розыску подростка также подключились волонтёры. Добровольцы отряда «Лиза Алерт Юг» распространяли листовки с приметами пропавшего и прочесывали улицы города. Найти Андрея удалось через четыре дня. Оказалось, что всё это время он был в Новочеркасске.
- Подростка обнаружили в Новочеркасске, - рассказали в ОМВД России по Новошахтинску. - Днём он гулял по городу, а ночью спал прямо на улице.

Парня вернули в реабилитационный центр. Его жизни и здоровью ничто не угрожает.

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