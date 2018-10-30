Сбежавшего из социального центра подростка нашли на Дону



На Дону разыскали подростка, сбежавшего из социального центра. Парень самостоятельно путешествовал почти четыре дня.

17-летний Андрей А. 29 октября самовольно покинул социально-реабилитационный центр в Новошахтинске. Когда мальчик не вернулся в учреждение после занятий, сотрудники центра обратились в полицию.



К розыску подростка также подключились волонтёры. Добровольцы отряда «Лиза Алерт Юг» распространяли листовки с приметами пропавшего и прочесывали улицы города. Найти Андрея удалось через четыре дня. Оказалось, что всё это время он был в Новочеркасске.

- Подростка обнаружили в Новочеркасске, - рассказали в ОМВД России по Новошахтинску. - Днём он гулял по городу, а ночью спал прямо на улице.



Парня вернули в реабилитационный центр. Его жизни и здоровью ничто не угрожает.