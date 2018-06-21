Сбежавшего из части военнослужащего разыскивают в Ростовской области



На Дону разыскивают самовольно покинувшего часть военнослужащего.



21-летний Александр Курилов, уроженец Краснодарского края, проходит военную службу по контракту в Новочеркасске.



Несколько дней назад молодой человек самовольно оставил место службы, сообщает DonDay Новочеркасск. В настоящее время его местонахождение неизвестно.



На данный момент командиры направили все усилия на поиски солдата. Если в ближайшие дни Александр Курилов не выйдет на связь или не вернется на место службы, сотрудники воинской части № 91706 (п. Персиановский) вынуждены будут обратиться в правоохранительные органы. В таком случае дезертиру грозит уголовное преследование за самовольное оставление части.



Если вам что-то известно о местонахождении Александра Курилова, сообщите об этом по номеру: +7-951-836-68-66.