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Сбежавшего из части военнослужащего разыскивают в Ростовской области

Сбежавшего из части военнослужащего разыскивают в Ростовской области
На Дону разыскивают самовольно покинувшего часть военнослужащего.

21-летний Александр Курилов, уроженец Краснодарского края, проходит военную службу по контракту в Новочеркасске.

Несколько дней назад молодой человек самовольно оставил место службы, сообщает DonDay Новочеркасск. В настоящее время его местонахождение неизвестно.

На данный момент командиры направили все усилия на поиски солдата. Если в ближайшие дни Александр Курилов не выйдет на связь или не вернется на место службы, сотрудники воинской части № 91706 (п. Персиановский) вынуждены будут обратиться в правоохранительные органы. В таком случае дезертиру грозит уголовное преследование за самовольное оставление части.

Если вам что-то известно о местонахождении Александра Курилова, сообщите об этом по номеру: +7-951-836-68-66.

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