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Самый заметный звёздный поток осени увидят жители Дона

Самый заметный звёздный поток осени увидят жители Дона
Свидетелями удивительного астрономического явления могут стать жители Ростовской области.

В ночь на 18 ноября в небе над Доном будет виден звездопад Леониды, который считается самым ярким потоком осени. Количество падающих звёзд в час может достигать 15-20.

Как отмечают специалисты, метеоры лучше всего будет видно после того, как созвездие Льва окажется высоко над горизонтом, то есть после полуночи. Астрономы утверждают, что увидеть звездопад можно будет невооруженным глазом.

Первое свидетельство о метеорном потоке Леониды встречается в 901 году. Его порождает комета Темпеля-Туттля, ядро которой в диаметре составляет 4 километра. Небесное тело делает полный оборот вокруг Солнца за 33 года.

Для него характерны быстрые беловатые метеоры, влетающие в атмосферу Земли со скоростью 71 км/с. Интенсивность потока варьируется от года к году и зависит от плотности потока, через который проходит Земля

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