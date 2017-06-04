Самый большой в стране флаг, концерт Орбакайте и патриотичный фейрверк: в Ростове готовятся отметить День России





В Ростове в День России, 12 июня, запланированы десятки праздничных мероприятий. Организаторы предлагают ростовчанам и гостям города на выбор: массовые спортивные соревнования, концерты, флешмобы, квесты, конкурсы.



К празднику донская столица преобразилась внешне. На улицах города появилось красочное оформление, на всех учреждениях Ростова вывешены государственные флаги.

- Мы стараемся сделать этот праздник семейным и патриотичным. День России для каждого ростовчанина станет особенным праздником, когда можно понять всю силу страны и традиций. Мы надеемся, что для жителей города этот праздник запомнится, - отметил глава администрации Ростова Виталий Кушнарев.



В этом году на Театральной площади с 10.00 до 13.00 состоятся спортивно-массовые мероприятия. Легкоатлетический забег и велопробег пройдут по маршруту: Театральная площадь - проспект Ворошиловский – Театральная площадь. В них примут участие школьники, студенты, трудовые коллективы и просто любители бега и велоспорта – всего порядка 1 000 человек.







Одним из самых зрелищных мероприятий станет молодежный флешмоб «Россия». Школьники, представители общественных организаций, диаспор города раскроют и пронесут по Большой Садовой от Покровского сквера до Театральной площади флаг России длиной 300 метров и шириной 4,5 метра.



В 18.00 на Театральной площади начнется гала-концерт «Поет вся страна». Зрители смогут увидеть выступление ансамбля песни и пляски Южного военного округа, кавер-группы «Френч», победителей городского конкурса на лучший молодежный эстрадный проект «Звезды Ростова». Изюминкой концерта станет выступление Кристины Орбакайте.



Концертная программа завершится массовым исполнением гимна России, а в 22.00 небо над городом раскрасит праздничный фейерверк.



По словам начальника Управления культуры города Людмилы Лисицыной, в этом году лейтмотивом празднования станет тема: «Мы - патриоты своей страны». Она будет отражаться во всём: от афиш мероприятий, творческих номеров до фейерверка.







12 июня в течение всего дня в городских парках, Ростовском зоопарке и районах города пройдут мастер-классы, спортивные эстафеты, викторины на знание истории России и Донского края, праздничные концерты.



В библиотеках и парках города в преддверии праздника начнут работу тематические выставки, культурно-досуговые мероприятия, спортивные эстафеты, фестивали.



В День России все желающие смогут внести свой вклад в строительство музейного комплекса «Самбекские высоты». На территории парка им. Горького с 15.00 до 21.00 будет проходить благотворительная акция. Средства на создание музейного комплекса можно будет отправить с помощью SMS со словом «самбек» на короткий номер: 7715. Услуга доступна для абонентов операторов связи «Билайн», «МегаФон», «МТС» и «Теле2».



На создание «Самбекских высот» пойдут и средства, вырученные от продажи поделок, изготовленных детьми.

С 18.00 до 21.00 в парке им. Горького участники праздника смогут насладиться выступлением профессиональных коллективов, в том числе джазового оркестра Кима Назаретова.



На Фонтанной площади в этот день запланированы следующие мероприятия:

- городской квест «Метки России» - участники приключенческой игры пройдут несколько этапов и в конце соберут слово или стихотворение, посвящённое России;



- городская акция «Триколор» - активисты будут раздавать всем желающим ленточки цветов российского флага, таких сувениров подготовлено более 10 тысяч;



- конкурс среди молодых граффитистов - на предложенном арт-объекте будут нанесены лучшие рисунки или один большой, эскизы которых предварительно отберут по итогам конкурса, проведенного с 1 по 11 июня, художника-победителя выберут зрители;



- также с 1 по 11 июня в социальных сетях «ВКонтакте», «Инстаграм», «Фейсбук» проходит конкурс селфи «Я часть Великой России!». Участники делают фото с российским флагом или другой государственной символикой и выкладывают в соцсеть. Победителя определят пользователи во время голосования;



- в «Литературной гостиной» - молодые поэты, писатели и просто жители Ростова прочтут стихи о России.