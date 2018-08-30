Самый большой рынок Таганрога находится под угрозой закрытия



Центральный рынок Таганрога, который существует в городе уже более двух веков, оказался под угрозой закрытия. Причиной стали нарушения, выявленные в ходе совместной проверки городской прокуратуры и Роспотребнадзора.



Как пояснили в городской прокуратуре, претензии надзорного ведомства касаются в основном отсутствия необходимых документов и бумаг, оформленных ненадлежащим образом.

– Ряд нарушений выявлен по линии Роспотребнадзора. В частности, продукция перед продажей не проходит должную проверку, - пояснили в надзорном ведомстве.



На устранение нарушений администрации рынка дали срок до вторника, 4 сентября. В противном случае рынок закроют. В случае, если это произойдет, без средств к существованию останутся сотни продавцов и работников рынка.



По словам одного из предпринимателей, работающих на рынке, люди находятся в растерянности.

- Мы даже не представляем, куда девать свой товар. Здесь мы построили павильоны и работаем уже много лет. Если рынок закроют, мы просто останемся без средств к существованию, - поделился предприниматель.



Чтобы не допустить закрытия рынка, люди готовы пойти на крайние меры и выйти на пикет.



Добавим, что Центральный рынок является самым большим в городе. Он занимает огромную площадь вдоль улицы Чехова. Как сообщается на официальном сайте, ежедневно его посещают до десяти тысяч покупателей. Здесь представлен широкий ассортимент товаров от продуктов питания до стройматериалов, одежды и обуви.