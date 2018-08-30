Авторизация

Регистрация


  • USD 68.04
  • EUR 79.50
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Самый большой рынок Таганрога находится под угрозой закрытия

Самый большой рынок Таганрога находится под угрозой закрытия
Центральный рынок Таганрога, который существует в городе уже более двух веков, оказался под угрозой закрытия. Причиной стали нарушения, выявленные в ходе совместной проверки городской прокуратуры и Роспотребнадзора.

Как пояснили в городской прокуратуре, претензии надзорного ведомства касаются в основном отсутствия необходимых документов и бумаг, оформленных ненадлежащим образом.
– Ряд нарушений выявлен по линии Роспотребнадзора. В частности, продукция перед продажей не проходит должную проверку, - пояснили в надзорном ведомстве.

На устранение нарушений администрации рынка дали срок до вторника, 4 сентября. В противном случае рынок закроют. В случае, если это произойдет, без средств к существованию останутся сотни продавцов и работников рынка.

По словам одного из предпринимателей, работающих на рынке, люди находятся в растерянности.
- Мы даже не представляем, куда девать свой товар. Здесь мы построили павильоны и работаем уже много лет. Если рынок закроют, мы просто останемся без средств к существованию, - поделился предприниматель.

Чтобы не допустить закрытия рынка, люди готовы пойти на крайние меры и выйти на пикет.

Добавим, что Центральный рынок является самым большим в городе. Он занимает огромную площадь вдоль улицы Чехова. Как сообщается на официальном сайте, ежедневно его посещают до десяти тысяч покупателей. Здесь представлен широкий ассортимент товаров от продуктов питания до стройматериалов, одежды и обуви.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.