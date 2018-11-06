С Зеленого острова в Ростове эвакуировали все машины



Все транспортные средства, которые оказались отрезанными от города, эвакуированы через четыре дня после ЧП. Об этом 8 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.



4 ноября на Зеленом острове утонули два пролета понтонного моста через реку Дон в створе 29-й Линии. В результате отдыхающие оказались отрезанными от города и остались без своих авто.



В день происшествия спасатели эвакуировали более 400 человек. А вот так же быстро эвакуировать машины не удалось. За три дня более полусотни спасателей с помощью парома и других плавсредств переправили 163 машины.