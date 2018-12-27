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С января цены на авиабилеты вырастут на несколько процентов

С января цены на авиабилеты вырастут на несколько процентов

С нового 2019 года по всей стране повысятся цены на авиабилеты. Скачок цен предвидится не только на новогодних каникулах.

В преддверии Нового года самыми дорогими стали билеты на 29 декабря. Самый дешёвый перелёт в столицу обойдётся в 7 536 рублей. Сразу после 31 декабря цены немного снизятся, но потом снова подскочат. До 9 января стоимость билетов в Москву будет колебаться от 4 до 6 тыс. рублей.

Однако основное подорожание ожидается уже после праздников. По данным «Известий», в новом году рост цен на авиабилеты по зарубежным направлениям составит 4-25%. Перелеты внутри страны подорожают на 5-10%.

Больше всего вырастет стоимость билетов в южном направлении. Так, перелёт из Москвы в Ростов в январе-марте подорожал на 18%.
Причиной эксперты называют возросшие цены на авиатопливо. В расходах авиаперевозчиков топливо занимает 25-40%. Согласно данным Росавиации, стоимость авиакеросина выросла за 11 месяцев 2018 года на 9,7%, до 53,97 тыс. рублей за тонну.

Свою роль сыграло ослабление рубля. Эксперты добавляют, если цены на топливо продолжат расти, то, соответственно, будет расти и стоимость авиабилетов.

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