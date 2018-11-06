С Таганрогского авиазавода пытаются взыскать 17 млн рублей



С Таганрогского авиазавода имени Г. М. Бериева пытаются взыскать 17 млн рублей. Иск в Ростовский областной суд подал московский концерн радиостроения «Вега». Он пока не принят к производству, сообщается на сайте «Электронное правосудие».



Основным направлением концерна «Вега» являются радиолокационные средства авиационного, наземного и космического базирования, а также системы разведки и управления, в том числе на основе беспилотных летательных аппаратов.



Добавим, что ТАНТК им. Г. М. Бериева разработал совместно с концерном «Вега» самолет радиолокационного дозора и наведения нового поколения А-100. Первый запуск состоялся с аэродрома таганрогского предприятия 18 ноября 2017 года.



В июне прошлого года Московский арбитражный суд удовлетворил иск Министерства обороны России к Таганрогскому авиационному научно-техническому комплексу. Суд обязал ТАНТК выплатить 344,34 млн рублей за задержку поставки самолетов-амфибий Бе-200ЧС. По договору авиазавод должен был поставить машины в период с 2014-го по 2016 год. Но ни один из Бе-200 передан не был.