С сентября в Ростове у городской электрички появятся семь новых остановок



У городской электрички, курсирующей по Ростову, появятся семь новых остановок. Об этом рассказал начальник Северо-Кавказской железной дороги Владимир Пястолов.



Таким образом, электричка свяжет город в единое целое. Как считают в компании, увеличение посадочных платформ будет способствовать росту пассажиропотока. Дополнительные остановки появятся в Ростове с сентября.



Напомним, что проект «Городская электричка» стартовал в донской столице в 2016 году. Тогда её услугами пользовались в среднем 90 человек в сутки. За два года пассажиропоток вырос в пять раз.