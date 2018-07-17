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С сентября в Ростове у городской электрички появятся семь новых остановок

С сентября в Ростове у городской электрички появятся семь новых остановок
У городской электрички, курсирующей по Ростову, появятся семь новых остановок. Об этом рассказал начальник Северо-Кавказской железной дороги Владимир Пястолов.

Таким образом, электричка свяжет город в единое целое. Как считают в компании, увеличение посадочных платформ будет способствовать росту пассажиропотока. Дополнительные остановки появятся в Ростове с сентября.

Напомним, что проект «Городская электричка» стартовал в донской столице в 2016 году. Тогда её услугами пользовались в среднем 90 человек в сутки. За два года пассажиропоток вырос в пять раз.

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