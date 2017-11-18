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С помощью швабры и скотча ростовчанин спас кота: видео

С помощью швабры и скотча ростовчанин спас кота: видео
С помощью швабры и скотча ростовчанин спас кота. Оригинальный способ вызволения придумал житель улицы Добровольского.

Рыжий кот забрался на дерево так высоко, что не смог самостоятельно спуститься. Он начал жалобно мяукать. Местный житель, увидев беспомощное животное, решил ему помочь.

На записи видно, как молодой человек сделал импровизированный мостик для четвероногого из швабры и скотча. Питомец сразу понял, что ему нужно делать. По «монорельсу» четвероногий быстро перебрался на другую сторону, и его жизни больше ничего не угрожало.

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