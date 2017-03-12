С экс-министра труда и соцразвития Дона Елены Скидан и её зама взыскано более 86,3 млн руб.





С бывшего министра труда и социального развития Ростовской области Елены Скидан и её заместителя Михаила Медведева взыскано более 86,3 млн руб.



В такую сумму был оценен ущерб, нанесённый действиями чиновников бюджету. Напомним, Скидан и Медведев были осуждены за злоупотребление должностными полномочиями. В 2012 году по их распоряжению были приобретены два здания для размещения пансионата для престарелых и инвалидов в Шахтах и психоневрологического интерната в Белой Калитве по завышенной стоимости.



Как сообщалось ранее, Елена Скидан была приговорена к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года 6 месяцев. Её заместитель Михаил Медведев также получил условный срок на 2 года 3 месяца. Суд лишил их права занимать посты в государственных и органах местного самоуправления сроком на 2,5 и 1,5 года. Решением Советского районного суда Ростова от 29 сентября 2016 с них взыскан ущерб на общую сумму более 86,3 млн руб.

- Ростовский областной суд своим определением от 13 марта 2017 признал законным и обоснованным решение суда первой инстанции, - сообщили в прокуратуре Ростовской области.



До взыскания ущерба на имущество чиновников был наложен арест.