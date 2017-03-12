Авторизация

Регистрация
  • USD 58.95
  • EUR 62.74
  • Погода в г. +2
Новости

Общество

0

С экс-министра труда и соцразвития Дона Елены Скидан и её зама взыскано более 86,3 млн руб.

С экс-министра труда и соцразвития Дона Елены Скидан и её зама взыскано более 86,3 млн руб.

С бывшего министра труда и социального развития Ростовской области Елены Скидан и её заместителя Михаила Медведева взыскано более 86,3 млн руб.

В такую сумму был оценен ущерб, нанесённый действиями чиновников бюджету. Напомним, Скидан и Медведев были осуждены за злоупотребление должностными полномочиями. В 2012 году по их распоряжению были приобретены два здания для размещения пансионата для престарелых и инвалидов в Шахтах и психоневрологического интерната в Белой Калитве по завышенной стоимости.

Как сообщалось ранее, Елена Скидан была приговорена к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года 6 месяцев. Её заместитель Михаил Медведев также получил условный срок на 2 года 3 месяца. Суд лишил их права занимать посты в государственных и органах местного самоуправления сроком на 2,5 и 1,5 года. Решением Советского районного суда Ростова от 29 сентября 2016 с них взыскан ущерб на общую сумму более 86,3 млн руб.
- Ростовский областной суд своим определением от 13 марта 2017 признал законным и обоснованным решение суда первой инстанции, - сообщили в прокуратуре Ростовской области.

До взыскания ущерба на имущество чиновников был наложен арест.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!