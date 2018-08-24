С Днём города жителей Константиновска поздравят Наталья Королева и Игорь Дзреев





29 сентября город Константиновск отмечает день рождения. С праздником жителей небольшого городка на правом берегу Дона поздравят Наталья Королева, а также певец и композитор Игорь Дзреев.



Если исполнительница хита «Жёлтые тюльпаны» известна многим, то Дзреев мало кому знаком. Популярность звёзд отражается и на их гонорарах. Если за выступление Наташи Королевой с коллективом из восьми человек придётся заплатить 850 тысяч рублей, то цена выступления Игоря Дзреева составляет 500 тысяч рублей.



В «Базе артистов» сообщается, что музыкант является автором более 60 песен. В основном это лирические композиции, но в репертуаре музыканта есть патриотические, казачьи и другие песни. Игорь Дзреев сотрудничает с показательным оркестром Министерства обороны России и ансамблем песни и пляски им. А. Александрова. Его композиция «Спасатели – гордость России» стала лучшей на конкурсе песен об МЧС.



Напомним, что в прошлом году константиновцев поздравляли Виктор Рыбин, Наталья Сенчукова и Алёна Апина. Лидер некогда популярной группы «Дюна» оценил местный колорит. После выступления он забрался в камин в гостиничном номере и исполнил «Левый берег Дона» в казачьей фуражке.