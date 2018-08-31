С Днём города ростовчан поздравят группы «Серебро» и «Кватро»



Насыщенная программа ждёт ростовчан в День города. С 13 по 16 сентября в Ростове пройдут десятки мероприятий.

Основные торжества состоятся 15 сентября. В этот день на центральной сцене – на площади Театральной – пройдёт большой гала-концерт. Главными звездами станут группы «Кватро» и «Серебро».



Начало концерта - в 19 часов, но выступление приглашённых артистов начнётся не раньше 20 часов. После выступления знаменитостей ночное небо над Ростовом раскрасит салют.



Добавим, что, согласно информации из открытых источников, гонорар за выступление группы «Серебро» составляет около 2,5 млн рублей. В эту сумму не входят перелёт, проживание и питание артистов. Помимо солисток, услуги придется оплатить пяти членам рабочей группы.



Выступление хорового коллектива «Кватро» стоит 700 тысяч рублей.