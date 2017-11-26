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С 7 декабря «Платов» начнёт принимать все ростовские авиарейсы

С 7 декабря «Платов» начнёт принимать все ростовские авиарейсы
Фото Дениса Демкова
Все ростовские авиарейсы переведут в «Платов» с 7 декабря. В этот день состоится торжественное открытие нового аэропортового комплекса.

Одновременно с переводом рейсов 7 декабря в «Платове» заработают долгосрочные и краткосрочные парковки, кафе, магазины, аптека, банкоматы, упаковка багажа, автоматические камеры хранения и другие пассажирские сервисы.

До 11 часов 7 декабря все внутренние и международные рейсы будет принимать и отправлять действующий аэропорт Ростова на проспекте Шолохова.

Напомним, техническое открытие аэропорта «Платов» состоялось 27 ноября. В тот же день он принял первые авиалайнеры.

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