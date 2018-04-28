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С 13 мая в Ростове перекроют движение по Театральной площади

С 13 мая в Ростове перекроют движение по Театральной площади
В Ростове-на-Дону с 13 мая ограничат движение по Театральной площади. Ограничения связаны с обустройством зоны для болельщиков ЧМ-2018.

Также движение общественного и личного транспорта будет прекращено по проспекту Театральному от улицы Социалистической до Большой Садовой и по улице Советской от Каяни до переулка Краснофлотского.

Напомним, в Ростове-на-Дону пройдут пять матчей в рамках ЧМ, которые состоятся 17, 20, 23, 26 июня и 2 июля на стадионе «Ростов Арена».

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