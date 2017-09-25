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С 1 октября в Ростове стоимость проезда повысится

С 1 октября в Ростове стоимость проезда повысится
С 1 октября в Ростове повысится стоимость проезда. Ещё накануне, 26 сентября, в пресс-службе администрации города сообщали, что окончательное решение не принято. Тем не менее уже на следующий день мэрия опубликовала официальное сообщение.

- Стоимость проезда в общественном транспорте города Ростова-на-Дону изменится с 1 октября, - сообщили в городской администрации. - В трамваях и троллейбусах цена проезда останется на прежнем уровне - 17 рублей. Также сохраняются все льготы для пенсионеров и школьников.

В автобусах при использовании транспортной карты стоимость проезда составит 20 рублей, при оплате наличными – 24 рубля, столько же будет стоить поездка в маршрутке. Транспортной картой можно оплачивать проезд как в автобусах, так и в трамваях и троллейбусах, оснащенных валидаторами.

Приобрести транспортную карту для безналичной оплаты проезда можно в киосках «РостДонПечать». Сейчас в городе работает 70 терминалов пополнения карт.

Напомним, что с 27 сентября в автобусах, следующих по маршруту № 4, оплатить проезд можно банковской картой. Планируется, что до конца города такая возможность появится во всех городских автобусах.

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