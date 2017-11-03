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РЖД приостановили продажу билетов на поезда дальнего следования на 2018 год

РЖД приостановили продажу билетов на поезда дальнего следования на 2018 год
«Федеральная пассажирская компания» («дочка» РЖД) приостановила продажу билетов на поезда дальнего следования на 2018 год.

Отсутствие в кассах билетов на будущий год связано с тем, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не утвердила тарифы на следующий год.
- В настоящее время ожидается решение регулятора о размере тарифа в вагоны дальнего следования категории плацкарт и общие, - сообщили в АО «Федеральная пассажирская компания». - Сразу же после принятия соответствующих решений продажи билетов плацкартных и общих категорий будут возобновлены.

Согласно приказу Минтранса решение должно быть принято до 17 ноября. В компании отметили, что продажи билетов на поезда дальнего следования открываются за 45 суток до отправления. С декабря 2016 года РЖД открывает продажи за 60 суток. При этом продажи остальных категорий билетов сейчас осуществляются в обычном режиме.

В компании пообещали, что после того как ФАС утвердит тарифы, спрос на перевозки в плацкартных вагонах в новогодние каникулы будет удовлетворен в полном объеме.

Отметим, что Федеральная пассажирская компания предложила увеличить тарифы в следующем году на уровень инфляции - на 3,9 процента. Но антимонопольная служба, в свою очередь, предложила, наоборот, снизить железнодорожные тарифы на дальние пассажирские перевозки в плацкартных и общих вагонах на 10%. Свое предложение ФАС формулировало, ориентируясь на цены авиабилетов.

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