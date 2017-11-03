РЖД приостановили продажу билетов на поезда дальнего следования на 2018 год



«Федеральная пассажирская компания» («дочка» РЖД) приостановила продажу билетов на поезда дальнего следования на 2018 год.



Отсутствие в кассах билетов на будущий год связано с тем, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не утвердила тарифы на следующий год.

- В настоящее время ожидается решение регулятора о размере тарифа в вагоны дальнего следования категории плацкарт и общие, - сообщили в АО «Федеральная пассажирская компания». - Сразу же после принятия соответствующих решений продажи билетов плацкартных и общих категорий будут возобновлены.



Согласно приказу Минтранса решение должно быть принято до 17 ноября. В компании отметили, что продажи билетов на поезда дальнего следования открываются за 45 суток до отправления. С декабря 2016 года РЖД открывает продажи за 60 суток. При этом продажи остальных категорий билетов сейчас осуществляются в обычном режиме.



В компании пообещали, что после того как ФАС утвердит тарифы, спрос на перевозки в плацкартных вагонах в новогодние каникулы будет удовлетворен в полном объеме.



Отметим, что Федеральная пассажирская компания предложила увеличить тарифы в следующем году на уровень инфляции - на 3,9 процента. Но антимонопольная служба, в свою очередь, предложила, наоборот, снизить железнодорожные тарифы на дальние пассажирские перевозки в плацкартных и общих вагонах на 10%. Свое предложение ФАС формулировало, ориентируясь на цены авиабилетов.