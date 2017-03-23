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Руководство ростовских ВУЗов предостерегло студентов от участия в митинге сторонников Навального

Руководство ростовских ВУЗов предостерегло студентов от участия в митинге сторонников Навального

Руководство нескольких ВУЗов Ростова предостерегло студентов от участия в митинге сторонников Навального, который намечен на 26 марта. В частности, к студентам обратился Совет ректоров вузов Ростовской области. Фотографию документа пользователи выложили в соцсеть.

В тексте говорится, что 26 марта в ряде городов Ростовской области запланировано проведение митингов. При этом сообщается, что администрации муниципалитетов отказали организаторам в проведении публичных мероприятий.
«В связи с этим представителями оппозиции была изменена тактика проведения акций: направляются уведомления о проведении пикетов, - говорится в документе».

Союз ректоров в своем обращении призвал коллег организовать разъяснительную работу среди обучающихся и представителей родительских комитетов.

Руководство ростовских ВУЗов предостерегло студентов от участия в митинге сторонников Навального

Скриншоты сообщений из своих учебных заведений студенты также выложили в соцсети. В рассылках учащихся оповещают о том, что мероприятие незаконно и просят воздержаться от участия в нём.

Напомним, администрация Ростова не запретила акцию, но в то же время так и не согласовала окончательно место ее проведения.

Руководство ростовских ВУЗов предостерегло студентов от участия в митинге сторонников Навального Руководство ростовских ВУЗов предостерегло студентов от участия в митинге сторонников Навального Руководство ростовских ВУЗов предостерегло студентов от участия в митинге сторонников Навального

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