Руководство ростовских ВУЗов предостерегло студентов от участия в митинге сторонников Навального





Руководство нескольких ВУЗов Ростова предостерегло студентов от участия в митинге сторонников Навального, который намечен на 26 марта. В частности, к студентам обратился Совет ректоров вузов Ростовской области. Фотографию документа пользователи выложили в соцсеть.



В тексте говорится, что 26 марта в ряде городов Ростовской области запланировано проведение митингов. При этом сообщается, что администрации муниципалитетов отказали организаторам в проведении публичных мероприятий.

«В связи с этим представителями оппозиции была изменена тактика проведения акций: направляются уведомления о проведении пикетов, - говорится в документе».



Союз ректоров в своем обращении призвал коллег организовать разъяснительную работу среди обучающихся и представителей родительских комитетов.







Скриншоты сообщений из своих учебных заведений студенты также выложили в соцсети. В рассылках учащихся оповещают о том, что мероприятие незаконно и просят воздержаться от участия в нём.



Напомним, администрация Ростова не запретила акцию, но в то же время так и не согласовала окончательно место ее проведения.



