Руководители ростовской фирмы, обманувшей дольщиков, заключены под стражу



В Ростове руководители (они же соучредители) строительной фирмы «Сигма» заключены судом под стражу. Андрей Назаров и Татьяна Руф обвиняются по статье «Мошенничество».



По версии следствия, в 2015 году они на средства дольщиков должны были возвести два многоквартирных дома. Здания планировалось построить в Аксае на улице Менделеева.



Подрядчики получили деньги, но строительство не закончили. В итоге участники долевого строительства потеряли 44 миллиона рублей.



По ходатайству следователя обвиняемые заключены под стражу.



- Все обстоятельства преступления сейчас устанавливаются, - отметили в СУ СК по Ростовской области.



Помимо прочего, суд наложил арест на их имущество общей стоимостью более 200 миллионов рублей. Сюда вошли автомобили «Инфинити qx56» и «Ауди А5», водный транспорт, земельные участки и коммерческие помещения.