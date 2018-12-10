Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Руководители ростовской фирмы, обманувшей дольщиков, заключены под стражу

Руководители ростовской фирмы, обманувшей дольщиков, заключены под стражу
В Ростове руководители (они же соучредители) строительной фирмы «Сигма» заключены судом под стражу. Андрей Назаров и Татьяна Руф обвиняются по статье «Мошенничество».

По версии следствия, в 2015 году они на средства дольщиков должны были возвести два многоквартирных дома. Здания планировалось построить в Аксае на улице Менделеева.

Подрядчики получили деньги, но строительство не закончили. В итоге участники долевого строительства потеряли 44 миллиона рублей.

По ходатайству следователя обвиняемые заключены под стражу.

- Все обстоятельства преступления сейчас устанавливаются, - отметили в СУ СК по Ростовской области.

Помимо прочего, суд наложил арест на их имущество общей стоимостью более 200 миллионов рублей. Сюда вошли автомобили «Инфинити qx56» и «Ауди А5», водный транспорт, земельные участки и коммерческие помещения.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.